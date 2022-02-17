Месси назвал чемпионат Франции «конкурентоспособной средой»

Лидер «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что он считает чемпионат Франции одним из самых сложных в Европе. По словам аргентинца, за последнее время уровень первенства значительно поднялся благодаря действиям и достижениям парижского гранда.

«На данный момент это очень конкурентоспособная среда. Каждая команда способна доставить фавориту много проблем и даже обыграть заведомо более сильного соперника. Сегодня все труднее и труднее выигрывать матч за матчем», - рассказал Месси в интервью для клубного журнала.

Напомним, что в начале сезона Лига 1 и вовсе на некоторое время выпала из списка топ-5 лиг Старого света, пропустив вперед первенство Португалии.