«ПСЖ» не спешит продлевать контракт с Ди Марией

«ПСЖ» пока что не спешит продлевать контракт со своим полузащитником Анхелем Ди Марией. Соглашение аргентинца истекает по окончанию этого сезона, а сам игрок является игроком основы, но несмотря на это парижский клуб ещё не определился с окончательным решением.

Клубный инсайдер Адриен Гренье сообщил, что «ПСЖ» намерен подождать и посмотреть, сможет ли Ди Мария улучшить свою игру в оставшейся части сезона. Обе стороны недавно провели позитивные переговоры, которые оставляют надежду, что новое соглашение будет заключено.

Напомним, что Ди Марие в феврале исполнилось 34 года. В этом сезоне на счету полузащитника 3 гола и 3 ассиста в чемпионате Франции.