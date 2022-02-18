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Чемпионат Франции. 1 лига

Анелька: «Из-за Месси «ПСЖ» стал играть медленнее, он мешает»

18 Февраля 2022 • 05:48 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.30 4.60 1.48
19.02 23:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снова находится под огнем критики - он не очень убедительно выглядел на поле в матче с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, выпадая из игры и не забив пенальти. Критично относится к происходящему Николя Анелька, который и ранее выражал сомнения насчет перспектив Месси в «ПСЖ».

- Все ищут на поле Месси, и это замедляет игру. Он - девятый номер, а его ставят играть десяткой, он должен получать и распределять мяч. Вместо этого они пытаются выставить его на острие, чтобы он был на виду, блистал, но это не работает. Сколько это может продолжаться? - вопрошает Анелька, слова которого приводит RMC Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Николя Анелька ПСЖ
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18.02  23:00 Лилль ... Метц 1.54 4.30 6.20
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