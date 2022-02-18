Анелька: «Из-за Месси «ПСЖ» стал играть медленнее, он мешает»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снова находится под огнем критики - он не очень убедительно выглядел на поле в матче с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, выпадая из игры и не забив пенальти. Критично относится к происходящему Николя Анелька, который и ранее выражал сомнения насчет перспектив Месси в «ПСЖ».

- Все ищут на поле Месси, и это замедляет игру. Он - девятый номер, а его ставят играть десяткой, он должен получать и распределять мяч. Вместо этого они пытаются выставить его на острие, чтобы он был на виду, блистал, но это не работает. Сколько это может продолжаться? - вопрошает Анелька, слова которого приводит RMC Sport.