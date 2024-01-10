​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии

7 января из жизни ушёл Франц Беккенбауэр – легенда немецкого футбола. Перед полуфиналом Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» в Саудовской Аравии была организована минута молчания. При этом на стадионе местные болельщики не соблюдали тишину – кто-то даже свистел. В социальных сетях футбольные фанаты возмущены.

«Абсолютный позор», - написал один из болельщиков.

«Почему они его освистывают?» - вопрошает другой любитель футбола.

«Ужас, позорное поведение», - поддержал мнение ещё один фанат.

«И они говорят, что примут лучший чемпионат мира в истории?» - ещё одно мнение из Сети.