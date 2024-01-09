Анчелотти: «Мне не нравится играть против «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем дерби против «Атлетико».

— Лично мне не нравится играть против «Атлетико». Это очень сложная команда. Хотя я думаю, что они говорят про нас то же самое. Мы — две очень сильные команды, поэтому наши встречи всегда тяжелые, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В среду, 10 января, «Реал» сойдется в противостоянии с «Атлетико» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Встреча пройдет в Саудовской Аравии, начало — в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.