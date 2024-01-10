​Президент «Реала» ответил фанату насчёт Мбаппе

В среду «Реал» проведёт матч против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. Игра будет проходить в Саудовской Аравии. Незадолго до старта мадридского дерби Foot Mercato опубликовал видео, на котором саудовский поклонник «сливочных» обращается к президенту клуба Флорентино Пересу.

- Пожалуйста, нам нужен Килиан Мбаппе, - сказал фанат Пересу.

- Я с вами согласен! – ответил Перес.

Стоит сказать, что слухи давно связывают «Реал» с Килианом Мбаппе. Мадридский клуб может подписать звёздного француза ближайшим летом бесплатно – контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

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