​Беллингем, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч Суперкубка против «Атлетико»

В среду вечером первый билет в финал Суперкубка Испании разыграют «Реал» и «Атлетико». Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что второй билет в финал Суперкубка Испании будут разыгрывать «Барселона» и «Осасуна».