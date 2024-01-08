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«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»

08 Января 2024 • 16:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.03 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт попал в сферу интересов сразу трёх топ-клубов. По информации от Mail Sport, 21-летний англичанин находится на радаре у мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет готов расстаться со своим защитником только за сумму свыше 100 миллионов евро. У Брентуэйта действует контракт с «ирисками» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Брентуэйт провёл 17 матчей в Английской премьер-лиге. Джерред пробился в основной состав «Эвертона» благодаря успешной игре за ПСВ Эйндховен на правах аренды в прошлой кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Эвертон Манчестер Юнайтед Джерред Брентуэйт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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