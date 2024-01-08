«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт попал в сферу интересов сразу трёх топ-клубов. По информации от Mail Sport, 21-летний англичанин находится на радаре у мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет готов расстаться со своим защитником только за сумму свыше 100 миллионов евро. У Брентуэйта действует контракт с «ирисками» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Брентуэйт провёл 17 матчей в Английской премьер-лиге. Джерред пробился в основной состав «Эвертона» благодаря успешной игре за ПСВ Эйндховен на правах аренды в прошлой кампании.