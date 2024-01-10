Игроки «Реала» не верят в трансфер Мбаппе

Футболисты мадридского «Реала» сомневаются, что звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в стан «сливочных».

Как утверждает Foot Mercato, в раздевалке «Реала» считают, что тему возможного перехода Мбаппе в клуб не стоит обсуждать. Однако те игроки, которые затронули данный вопрос, считают, что француз не приедет в Мадрид, сообщает источник.

Напомним, в конце нынешнего сезона у Мбаппе истекает трудовой договор с «ПСЖ», который, по всей видимости, не будет продлен. По этой причине нападающий уже сейчас может подписать контракт с любым клубом и оформить летний переход свободным агентом.