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«Барселона» приостановила переговоры по Фелишу слухи

09 Января 2024 • 23:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 21 ч. 36 мин.

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико», не впечатляет тренерский штаб каталонцев.

Португалец ярко начал сезон, но затем его результативность пошла на спад, и Хави, по слухам, разочаровался в игроке. Как информирует Sport, клуб уже приостановил обсуждения относительно выкупа 24-летнего форварда у «Атлетико», поскольку сомнения в целесообразности сделки продолжают расти.

Жоау Фелиш отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами, проведя 22 матча в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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