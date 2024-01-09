«Барселона» приостановила переговоры по Фелишу

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико», не впечатляет тренерский штаб каталонцев.

Португалец ярко начал сезон, но затем его результативность пошла на спад, и Хави, по слухам, разочаровался в игроке. Как информирует Sport, клуб уже приостановил обсуждения относительно выкупа 24-летнего форварда у «Атлетико», поскольку сомнения в целесообразности сделки продолжают расти.

Жоау Фелиш отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами, проведя 22 матча в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.