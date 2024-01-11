Анчелотти оценил игру Кепы в матче против «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении голкипера Кепы Аррисабалаги в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико».

Напомним, что «королевский» клуб одержал победу со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.

«На мой взгляд, он провел отличную игру. С первыми двумя голами он ничего не смог поделать, а с третьим на него, возможно, повлиял прыжок Мораты. Посмотрим, кто будет вратарем в финале», - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Напомним, что в борьбе за титул мадридский клуб сыграет с победителем пары «Барселона» — «Осасуна».