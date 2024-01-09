Вальверде: Саудовская Аравия? Я люблю «Реал»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«На сегодняшний день я не могу представить свой переход в Саудовскую лигу. Шансов на это нет. 10, 20 или 30 миллионов евро не изменят мою жизнь. Я играю в мадридском «Реале», лучшем клубе в мире. Я люблю Мадрид», — передает слова Вальверде журналист Фабрицио Романо.

25-летний уругвайский футболист защищает цвета основной команды «сливочных» с 2018 года. В нынешней кампании на его счету 26 выходов на поле, один забитый гол и три голевых паса.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Вальверде составляет 100 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2029 года.