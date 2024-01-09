Анчелотти отказался говорить, кто сыграет в воротах с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, кто из голкиперов займёт место в воротах команды в предстоящем матче против «Атлетико».

— Кепа или Лунин? Кто-то из этих двоих точно сыграет завтра. Сегодня я не хочу говорить, кто это будет, — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

10 января «Реал» и «Атлетико» сойдутся в противостоянии за право сыграть в финальном матче Суперкубка Испании. Начало матча должно состояться в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, победитель данного поединка в финале встретится с победителем пары «Барселона» - «Осасуна».