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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»

07 Января 2024 • 02:38 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
1 21.00 X 9.00 2 1.12
Через 20 ч. 15 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах «Барселоны» в текущем сезоне.

«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров, на семь баллов отставая от «Реала» и «Жироны». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть с «Наполи», также впереди встреча 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» и полуфинал Суперкубка против «Осасуны».

«У «Барселоны» всё хорошо, команда продолжает бороться за все трофеи. Я не люблю говорить о других клубах, но, думаю, в этом сезоне «Барселона» будет бороться за всё», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти.

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Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти ещё теги

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