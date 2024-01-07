Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах «Барселоны» в текущем сезоне.

«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров, на семь баллов отставая от «Реала» и «Жироны». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть с «Наполи», также впереди встреча 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» и полуфинал Суперкубка против «Осасуны».

«У «Барселоны» всё хорошо, команда продолжает бороться за все трофеи. Я не люблю говорить о других клубах, но, думаю, в этом сезоне «Барселона» будет бороться за всё», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти.