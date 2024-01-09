Вальверде назвал экс-футболиста «Реала», с которым хотел бы играть в одной команде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос об одноклубнике мечты.

25-летний уругваец признался, что был бы рад выступать в одной команде с Зинедином Зиданом, под руководством которого играл за «сливочных» в недавнем прошлом.

«С кем из легенд «Реала» я хотел бы играть сейчас, если бы это было возможно? Зинедин Зидан», – цитирует Madrid Zone Вальверде, представляющего цвета «королевского клуба» с 2018 года.

Напомним, что Зинедин Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год знаменитый француз возглавлял первую команду мадридского гранда.