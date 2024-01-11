Шесть голов (два – в свои ворота) от защитников, овертайм и драматичная развязка: «Реал» и «Атлетико» устроили шоу в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал» и «Атлетико» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Матч полуфинала турнира состоялся 10 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Саудовская Аравия принимает Суперкубок Испании, радуя местных зрителей шикарными афишами. Для начала схлестнулись мадридских суперклуба, а в финале одного из них (наверняка) будет ждать «Барселона», которой завтра играть с «Осасуной». Но для начала «Реалу» или «Атлетико» нужно туда попасть. Уступать никто не хотел – трофей важен, соперник принципиален. Поэтому в основе появились все главные звёзды: Беллингем, Винисиус, Модрич, Вальверде, Мората, Коке, Сауль, Гризманн.

Все условия и «фамилии» для того, чтобы показать шикарный футбол. Собственно, этим команды и занялись. На шестой минуте прибежал в штрафную площадь и с её угла нанёс мощный удар в «девятку» - потащил Кепа. «Матрасники» не расстроились, открыв счёт с образовавшегося стандарта. Гризманн от правого угла поля выполнил подачу чуть дальше центра штрафной площади, откуда Эрмосо без помех пробил головой в противоход Кепе – 0:1.

На быстрый гол «Реал» ответил своим быстрым мячом, забитым на самой его границе. Шла двадцатая минута, когда голевым стал уже корнер «сливочных». Модрич от правого угла поля выполнил идеальную подачу в центр штрафной площади, Эрмосо запоздал с прыжком, а Рюдигер без помех пробил в угол – 1:1. Следующий обмен голами состоялся уже под занавес первого тайма, на него команды уже потратили меньше десяти минут.

Карвахаль справа вырезал отличный пас, на ближнюю штангу первым умудрился выбежать Менди, в касание прошивший Облака – 2:1. Голевую феерию защитников прервал Гризманн. Антуан ловко сбросил опеку на дуге штрафной площади, получил передачу от Родриго Де Пауля и ювелирным ударом закрутил мяч в левый от себя угол – 2:2.

И ведь следом «Реал» должен был забивать третий мяч. Родриго в штрафной площади умудрился растолкать сразу двух соперников, затем на замахе убрал Эрмосо и пробил, но Облак в падении ногами умудрился парировать. Такой резвый первый тайм, равный счёт после него и усталость в концовке темп заметно снизили. Уже никто не хотел рисковать, команды будто играли на удержание ничейного счёта, который при этом никого не устраивал.

Чаще атаковал и больше владел мячом «Реал», но третий гол в итоге забил «Атлетико». За десять минут до конца основного времени подача с фланга пошла практически на Кепу, голкиперу помешал (или нет?) Мората, а мяч затем отскочил в грудь Рюдигеру и очутился в сетке – 2:3. Правда, развязкой этот гол не стал, защитники забивать не переставали. Через семь минут Карвахаль закрыл серию добиваний: Винисиус после прорыва слева пробил в защитника, потом Беллингема тоже накрыли, а Дани уже дослал мяч в сетку – 3:3.

Шикарный матч перетёк в овертайм, который выдался ещё спокойнее. Теперь уже команды совсем не рисковали, тренеры играли замены, всё тихо катилось к серии пенальти. Но «Реал» её не допустил. За пять минут до конца матча голом стал единственный толковый момент всего овертайма. Карвахаль справа подал, Хоселу выиграл верх и пробил в ногу Савичу, а от черногорца мяч оказался в сетке – 4:3. Шестой гол защитников, второй – в свои ворота.

Он и стал решающим, но точку уже в компенсированное время (на 122-й минуте) поставил Браим Диас, после контрвыпада пробивший уже по пустым воротам – 5:3. По итогам этого шикарного матча «Реал» побеждает и выходит в финал Суперкубка Испании.