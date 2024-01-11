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Чемпионат Испании. Ла Лига

Шесть голов (два – в свои ворота) от защитников, овертайм и драматичная развязка: «Реал» и «Атлетико» устроили шоу в полуфинале Суперкубка Испании

11 Января 2024 • 00:43 Комментировать (2)
Реал Мадрид
5:3
Атлетико М

«Реал» и «Атлетико» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Матч полуфинала турнира состоялся 10 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Протокол игры  
Реал Мадрид5:3Атлетико М
  7'Эрмосо Марио (0:1)
(1:1) Рюдигер Антонио20'  
(2:1) Менди Ферлан30'  
  37'Гризманн Антуан (2:2)
  78'Рюдигер Антонио (2:3)
(3:3) Карвахаль Даниэль85'  
(4:3) Савич Стефан116'  
(5:3) Диас Браим120'  
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди Ферлан 82' (Камавинга Эдуардо ( 82') Вальверде Федерико 112' (Гюлер Арда ( 112') Тчуамени Орельен 82' (Диас Браим ( 82'  120') Модрич Лука 67' (Кроос Тони ( 67') Беллингем ДжудРодриго 106' (Себальос Дани ( 106') Винисиус Жуниор 106' (Хоселу Санмартин ( 106')
Запасные: Мартин МариоТобиас ВинисиусЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIПас Николас
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоЛьоренте Маркос 106' (Аспиликуэта Сесар ( 106') Де Пауль Родриго 90' (Витсель Аксель ( 90') Коке Хорхе 104' (Галан Хави ( 104') Ньигес Сауль 67' (Молина Науэль ( 67') Лино Сэмуел 67' (Рикельме Родриго ( 67') Мората Альваро 91' (Корреа Анхель ( 91') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноХисмера АйторГрбич ИвоСёюнджю ЧагларГомис Антонио
10 января. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

Саудовская Аравия принимает Суперкубок Испании, радуя местных зрителей шикарными афишами. Для начала схлестнулись мадридских суперклуба, а в финале одного из них (наверняка) будет ждать «Барселона», которой завтра играть с «Осасуной». Но для начала «Реалу» или «Атлетико» нужно туда попасть. Уступать никто не хотел – трофей важен, соперник принципиален. Поэтому в основе появились все главные звёзды: Беллингем, Винисиус, Модрич, Вальверде, Мората, Коке, Сауль, Гризманн.

Все условия и «фамилии» для того, чтобы показать шикарный футбол. Собственно, этим команды и занялись. На шестой минуте прибежал в штрафную площадь и с её угла нанёс мощный удар в «девятку» - потащил Кепа. «Матрасники» не расстроились, открыв счёт с образовавшегося стандарта. Гризманн от правого угла поля выполнил подачу чуть дальше центра штрафной площади, откуда Эрмосо без помех пробил головой в противоход Кепе – 0:1.

На быстрый гол «Реал» ответил своим быстрым мячом, забитым на самой его границе. Шла двадцатая минута, когда голевым стал уже корнер «сливочных». Модрич от правого угла поля выполнил идеальную подачу в центр штрафной площади, Эрмосо запоздал с прыжком, а Рюдигер без помех пробил в угол – 1:1. Следующий обмен голами состоялся уже под занавес первого тайма, на него команды уже потратили меньше десяти минут.

Карвахаль справа вырезал отличный пас, на ближнюю штангу первым умудрился выбежать Менди, в касание прошивший Облака – 2:1. Голевую феерию защитников прервал Гризманн. Антуан ловко сбросил опеку на дуге штрафной площади, получил передачу от Родриго Де Пауля и ювелирным ударом закрутил мяч в левый от себя угол – 2:2.

И ведь следом «Реал» должен был забивать третий мяч. Родриго в штрафной площади умудрился растолкать сразу двух соперников, затем на замахе убрал Эрмосо и пробил, но Облак в падении ногами умудрился парировать. Такой резвый первый тайм, равный счёт после него и усталость в концовке темп заметно снизили. Уже никто не хотел рисковать, команды будто играли на удержание ничейного счёта, который при этом никого не устраивал.

Чаще атаковал и больше владел мячом «Реал», но третий гол в итоге забил «Атлетико». За десять минут до конца основного времени подача с фланга пошла практически на Кепу, голкиперу помешал (или нет?) Мората, а мяч затем отскочил в грудь Рюдигеру и очутился в сетке – 2:3. Правда, развязкой этот гол не стал, защитники забивать не переставали. Через семь минут Карвахаль закрыл серию добиваний: Винисиус после прорыва слева пробил в защитника, потом Беллингема тоже накрыли, а Дани уже дослал мяч в сетку – 3:3.

Шикарный матч перетёк в овертайм, который выдался ещё спокойнее. Теперь уже команды совсем не рисковали, тренеры играли замены, всё тихо катилось к серии пенальти. Но «Реал» её не допустил. За пять минут до конца матча голом стал единственный толковый момент всего овертайма. Карвахаль справа подал, Хоселу выиграл верх и пробил в ногу Савичу, а от черногорца мяч оказался в сетке – 4:3. Шестой гол защитников, второй – в свои ворота.

Он и стал решающим, но точку уже в компенсированное время (на 122-й минуте) поставил Браим Диас, после контрвыпада пробивший уже по пустым воротам – 5:3. По итогам этого шикарного матча «Реал» побеждает и выходит в финал Суперкубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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Комментарии (2) Все комментарии
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Sparrow88
11 Января 2024 в 00:46
Матч огненный! Диас и Карвахаль шикарны! Кепу я бы конечно убрал...
Sergey999
11 Января 2024 в 00:59
В финале тяжко будет, сил много отдали. А через неделю еще один матч с атлетами)
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