​Анчелотти не рад попаданию на «Атлетико» в Кубке Испании

«Реал» и «Атлетико» попали друг на друга при жеребьёвке 1/8 финала Кубка Испании. Таким образом, мадридские команды проведут три очных матча за четыре недели. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу жеребьёвки.

«Расписание? Оно такое, какое есть. Мы попали на «Атлетико» и в Кубке Испании, мне это не нравится. Будет сложно, хотя фанатам наверняка понравятся игры.

Завтрашняя игра очень важна, мы хотим выиграть этот турнир. Футболисты готовы. Думаю, мы сможем сыграть хорошо. В сентябре «Атлетико» сделал нам больно, нужно помнить об этом. Но мы многое исправили», - сказал Анчелотти журналистам.

В среду, 10 января, «Реал» и «Атлетико» сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании.