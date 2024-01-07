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Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов

07 Января 2024 • 14:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
10.01 22:00

Статистический портал Opta представил данные от суперкомпьютера, который дал прогноз на исход нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаворитом самого престижного клубного турнира по версии суперкомпьютера является действующий обладатель трофея в лице «Манчестер Сити». Шансы английского клуба на защиту титула чемпионов Европы оцениваются в 31,14%. На втором месте в списке фаворитов располагается мадридский «Реал», чьи шансы составляют 14,37%. Главным аутсайдером Лиги чемпионов считается датский «Копенгаген», который ранее неожиданно вышел из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем».

Напомним, раунд плей-офф Лиги чемпионов стартует в феврале.

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