Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов

Статистический портал Opta представил данные от суперкомпьютера, который дал прогноз на исход нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Фаворитом самого престижного клубного турнира по версии суперкомпьютера является действующий обладатель трофея в лице «Манчестер Сити». Шансы английского клуба на защиту титула чемпионов Европы оцениваются в 31,14%. На втором месте в списке фаворитов располагается мадридский «Реал», чьи шансы составляют 14,37%. Главным аутсайдером Лиги чемпионов считается датский «Копенгаген», который ранее неожиданно вышел из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем».

Напомним, раунд плей-офф Лиги чемпионов стартует в феврале.