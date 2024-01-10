«Реал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В Суперкубке Испании по футболу «Реал» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М
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Протокол игры
|7'Эрмосо Марио (0:1)
|(1:1) Рюдигер Антонио20'
|(2:1) Менди Ферлан30'
|37'Гризманн Антуан (2:2)
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Менди Ферлан•Вальверде Федерико•Тчуамени Орельен•Модрич Лука•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Ньигес Сауль•Лино Сэмуел•Мората Альваро•Гризманн Антуан
Сегодня. Стадион "Аль-Аввал Парк " .
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