Анчелотти: Я не понимаю отношения к Кроосу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему немецкий полузащитник Тони Кроос не появился в стартовом составе на полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико».

Специалист отметил, что не понимает насмешек в адрес немца.

«Я выбрал Модрича в стартовом составе, потому что у Крооса был ушиб и он тренировался только последние два дня. В этом отношении я предпочел поставить более свежего игрока. Это очень сложный выбор», - приводит слова Крооса официальныф сайт «Реала».

Напомним, что «сливочные» добились успеха благодаря дополнительному времени со счётом 5:3.