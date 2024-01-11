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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Я не понимаю отношения к Кроосу

11 Января 2024 • 10:28 Комментировать
Реал Мадрид
5:3
Атлетико М

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему немецкий полузащитник Тони Кроос не появился в стартовом составе на полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико».

Специалист отметил, что не понимает насмешек в адрес немца.

«Я выбрал Модрича в стартовом составе, потому что у Крооса был ушиб и он тренировался только последние два дня. В этом отношении я предпочел поставить более свежего игрока. Это очень сложный выбор», - приводит слова Крооса официальныф сайт «Реала».

Напомним, что «сливочные» добились успеха благодаря дополнительному времени со счётом 5:3.

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