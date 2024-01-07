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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер: «Анчелотти вселяет в меня уверенность»

07 Января 2024 • 18:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
10.01 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.

— Анчелотти всегда заботится обо мне во время и после тренировок. Он вселяет в меня большую уверенность. Я тоже делаю все возможное, чтобы вернуть эту уверенность, — приводит слова Гюлера Madrid Zone.

18-летний турецкий футболист перебрался в «Реал» минувшим летом, однако его дебют состоялся лишь 6 января в матче Кубка Испании с «Арандиной» (3:1). Напомним, всю вторую половину 2023 года Гюлера преследовали травмы.

10 января «Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинальной игре Суперкубка Испании. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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