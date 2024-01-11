Кроос прокомментировал реакцию зрителей на свои действия во время полуфинала Суперкубка Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал реакцию болельщиков в матче за Суперкубок Испании против «Атлетико».

«Сегодня было весело! Потрясающая публика», - написал немецкий хавбек в социальных сетях.

В прошедшем матче каждое касание мяча в исполнении Крооса сопровождалось гулом зрителей на стадионе в Эр-Рияде. Вероятно, такая реакция местной публики была вызвана резкими высказываниями Тони в адрес арабской страны.

В полуфинале Суперкубка Кроос вышел на замену во втором тайме. «Реал» одержал победу в ярком матче со счётом 5:3.