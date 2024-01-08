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Журналист: «Беллингем мог отказать «Реалу» ради «Барселоны», если бы та могла его себе позволить»

08 Января 2024 • 21:00 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.03 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Журналист Лаутаро дель Кампо заявил, что Джуд Беллингем с радостью перебрался бы в «Барселону» летом прошедшего года.

В июле английский полузащитник пополнил ряды мадридского «Реала», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро. По информации дель Кампо, «Барселона» имела бы хорошие шансы на подписание Беллингема, если бы не была ограничена финансово. По заявлениям источника, 20-летний хавбек даже предпочёл бы «Барселону» «Реалу» при равнозначных предложениях от обоих грандов Ла Лиги.

Джуд Беллингем провёл 22 матча за «Реал», отметившись 17 голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Frank83
08 Января 2024 в 21:51
Спасибо Бармалею, мать его...
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