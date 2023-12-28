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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» обсудит новый контракт с Анчелотти после матча Суперкубка Испании

28 Декабря 2023 • 02:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
10.01 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в скором времени проведёт переговоры с клубом.

Вероятность ухода специалиста по окончании сезона стремительно падает – в «королевском клубе» очень довольны работой итальянца. Как сообщается в обновлённом отчёте Diario AS, руководство «Реала» встретится с Анчелотти для обсуждения нового трудового договора вскоре после матча полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико», который состоится 10 января.

Действующее соглашение Карло Анчелотти завершается в июне. Слухи связывали рулевого с работой в сборной Бразилии, однако такая перестановка вряд ли состоится в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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