​Гризманн – в основе: «Атлетико» назвал состав на битву с «Реалом»

В среду вечером в полуфинале Суперкубка Испании будут играть «Реал» и «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Лино, Льоренте, Коке, де Пауль, Ньигес, Гризманн, Мората.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Реал» объявил стартовый состав на эту игру чуть раньше, ознакомиться с ним можно в нашей новости.

В финале Суперкубка Испании победитель пары «Реал» - «Атлетико» сыграет с победителем дуэли «Барселона» - «Осасуна».