Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн – в основе: «Атлетико» назвал состав на битву с «Реалом»

10 Января 2024 • 21:02 Комментировать
Реал Мадрид
2:2
Атлетико М
1 2.05 X 3.65 2 3.65
2-й тайм

В среду вечером в полуфинале Суперкубка Испании будут играть «Реал» и «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Лино, Льоренте, Коке, де Пауль, Ньигес, Гризманн, Мората.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Реал» объявил стартовый состав на эту игру чуть раньше, ознакомиться с ним можно в нашей новости.

В финале Суперкубка Испании победитель пары «Реал» - «Атлетико» сыграет с победителем дуэли «Барселона» - «Осасуна».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

Новости по матчу

Сегодня, 10 Января
22:53
​Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:23
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии
21:43
​Президент «Реала» ответил фанату насчёт Мбаппе
21:30
«Реал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:02
​Гризманн – в основе: «Атлетико» назвал состав на битву с «Реалом»
20:11
​Беллингем, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч Суперкубка против «Атлетико»
16:08
Игроки «Реала» не верят в трансфер Мбаппе
13:27
Актуальная ставка и прогноз на матч Реал – Атлетико Суперкубка Испании – 10 января 2024
13:11
Милитао близок к возвращению в строй
02:11
Реал - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Января
23:24
«Барселона» приостановила переговоры по Фелишу
22:21
В «Баварии» высоко оценивают вероятность перехода Дэвиса в «Реал»
22:06
Симеоне: «Нам недостаточно того, что мы видим от де Пауля»
21:39
Прогноз и ставка на точный счёт матча Реал Мадрид — Атлетико М Суперкубка Испании — 10 января 2024
19:41
Вальверде: Саудовская Аравия? Я люблю «Реал»
19:11
«У Рюдигера практически нет слабых мест» — Анчелотти
19:04
Ставка и прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико Мадрид Суперкубка Испании — 10 января 2024
19:01
Анчелотти отказался говорить, кто сыграет в воротах с «Атлетико»
18:54
​Анчелотти высказался о «Барселоне» 1
18:47
Анчелотти рассказал, чего не хватает Вальверде
18:40
​Анчелотти не рад попаданию на «Атлетико» в Кубке Испании
18:30
Анчелотти: «Мне не нравится играть против «Атлетико»
18:06
Вальверде — о Суперкубке Испании: «Ещё один титул и ещё одно дерби»
18:03
Вальверде: Возможно, я нахожусь в своей лучшей форме
16:27
Стало известно, сколько «Барселона» и «Реал» заработают за участие в Суперкубке Испании
16:20
Тчуамени: «Вальверде — невероятный игрок»
03:44
«Реал» поборется с «Челси» и «Арсеналом» за 20-летнего защитника
03:17
«Рома» нацелилась на игрока «Атлетико»
02:04
Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю
00:05
Вальверде назвал экс-футболиста «Реала», с которым хотел бы играть в одной команде
08 Января
22:27
​«Реал» и «Атлетико» проведут три очных матча за четыре недели
21:00
Журналист: «Беллингем мог отказать «Реалу» ради «Барселоны», если бы та могла его себе позволить» 1
19:52
Колыванов: «Мбаппе уже нечего делать во Франции»
18:43
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал Мадрид – Атлетико Мадрид Суперкубка Испании – 10 января 2024
16:33
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»
15:35
Стало известно, сможет ли Камавинга сыграть против «Атлетико»
07 Января
14:37
Суперкомпьютер определил чемпиона этого розыгрыша Ла Лиги 1
14:28
Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
10:48
Анчелотти рассказал, смог ли Камавинга избежать травмы
02:38
Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»
28 Декабря
02:11
«Реал» обсудит новый контракт с Анчелотти после матча Суперкубка Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Холанн перейдёт в «Барселону» Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
22:53 · Испания. Ла Лига
​Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
22:23 · Испания. Ла Лига
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии
21:43 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» ответил фанату насчёт Мбаппе
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:02 · Испания. Ла Лига
​Гризманн – в основе: «Атлетико» назвал состав на битву с «Реалом»
20:11 · Испания. Ла Лига
​Беллингем, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч Суперкубка против «Атлетико»
19:45 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» шесть раз проиграла «Барселоне» в семи последних матчах
19:37 · Испания. Ла Лига
Араухо — о матче с «Осасуной»: «Мы постараемся сыграть в свой футбол»
19:25 · Германия. Бундеслига
​Араухо отреагировал на слухи об интересе «Баварии»
19:18 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о победах «Барселоны» с минимальным счётом
18:48 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался о состоянии Педри и Канселу перед Суперкубком
18:40 · Испания. Ла Лига
​Хави высоко оценил Серхи Роберто
18:35 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Надеюсь, что мы придём к совершенству, которое ищем»
18:28 · Испания. Ла Лига
​Хави назвал Фелиша важным игроком «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем