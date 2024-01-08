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Колыванов: «Мбаппе уже нечего делать во Франции»

08 Января 2024 • 19:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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10.01 22:00

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном трансфере французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Такому классному игроку, как Мбаппе, уже делать нечего в чемпионате Франции. Он, возможно, сам уже от этого устал. Наверняка ему хочется выступать на другом уровне и выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий летом может перебраться в «Реал» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Игорь Колыванов Килиан Мбаппе ещё теги

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