Колыванов: «Мбаппе уже нечего делать во Франции»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном трансфере французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Такому классному игроку, как Мбаппе, уже делать нечего в чемпионате Франции. Он, возможно, сам уже от этого устал. Наверняка ему хочется выступать на другом уровне и выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий летом может перебраться в «Реал» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал три результативные передачи.