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Вальверде: Возможно, я нахожусь в своей лучшей форме

09 Января 2024 • 18:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.02 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о своей текущей форме.

«Нахожусь ли я в лучшей форме? Может быть. Играя на своей позиции, я могу принести наибольшую пользу команде. Мне бы хотелось забивать столько же голов, сколько я забил в прошлом году», — приводит слова Вальверде Madrid Zone.

В сезоне-2023/24 уругвайский хавбек сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Помимо этого, в активе 25-летнего Вальверде три голевых паса.

10 января «Реал» встретится с «Атлетико» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде

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