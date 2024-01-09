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Анчелотти рассказал, чего не хватает Вальверде

09 Января 2024 • 18:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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10.01 22:00

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил полузащитника команды Федерико Вальверде.

«Вальверде? Он совершенный игрок, способный действовать на многих позициях. Он может быть нападающим, может быть полузащитником. Он очень важный игрок. Редко на рынке можно найти таких футболистов, как он. Думаю, он всё ещё может прогрессировать дальше. Он очень скромный, и тут ему нужно измениться. Ему нужно больше высокомерия», - сказал Анчелотти журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 10 января, - против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде ещё теги

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