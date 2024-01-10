Милитао близок к возвращению в строй

Центральный защитник мадридского «Реала» Эден Милитао в ближайшее время должен вернуться на поле. Об этом сообщает журналист Карлос Родригес.

Как утверждает источник, 25-летний бразильский футболист находится на последнем этапе восстановления. Отмечается, что скоро он начнет тренироваться в общей группе.

В нынешнем сезоне Милитао появился на поле лишь один раз — в матче первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:0). Защитник не смог доиграть до конца, ведь в начале второго тайма он порвал крестообразную связку.

Уже сегодня, 10 января, «Реал» встретится в дерби с «Атлетико» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по мск.