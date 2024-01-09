​Анчелотти высказался о «Барселоне»

«Реал» и «Барселона» могут встретиться в конце недели, если победят в своих полуфиналах Суперкубка Испании. Мадридцы сыграют против «Атлетико», а каталонцы – против «Осасуны». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти высказался о «сине-гранатовых».

«Барселона» - это команда, которая является конкурентоспособной. Мы уважаем её. Они являются нашими противниками во всех внутренних соревнованиях. Это нормально для нас. Так всегда было и всегда будет», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

«Реал» проведёт полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Атлетико» в среду, 10 января.