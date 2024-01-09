«У Рюдигера практически нет слабых мест» — Анчелотти

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием об игре защитника команды Антонио Рюдигере.

«Это очень внимательный защитник, которой хорошо играет головой. На самом деле, у него много сильных качеств. У Рюдигера практически нет слабых мест», — цитирует Анчелотти Football Espana.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

10 января «Реал» встретится с «Атлетико» в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании. Начало игры — в 22:00 по мск.

Во втором полуфинале «Барселона» сойдется с «Осасуной» (11 января).