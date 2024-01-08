​«Реал» и «Атлетико» проведут три очных матча за четыре недели

Одну из пар по итогам жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании составили мадридские «Атлетико» и «Реал». Любопытно, что «матрасникам» и «сливочным» предстоит провести три очных матча за 26 дней.

10 января «Реал» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, 17 января – в 1/8 финала Кубка Испании, а 4 февраля – в чемпионате Испании.

Отметим, что «Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги (48 очков). «Атлетико», в свою очередь, занимает пятое место (38 очков).

Главным тренером «Реала» является Карло Анчелотти, а главным тренером «Атлетико» - Диего Симеоне.