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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» и «Атлетико» проведут три очных матча за четыре недели

08 Января 2024 • 22:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.03 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Одну из пар по итогам жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании составили мадридские «Атлетико» и «Реал». Любопытно, что «матрасникам» и «сливочным» предстоит провести три очных матча за 26 дней.

10 января «Реал» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, 17 января – в 1/8 финала Кубка Испании, а 4 февраля – в чемпионате Испании.

Отметим, что «Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги (48 очков). «Атлетико», в свою очередь, занимает пятое место (38 очков).

Главным тренером «Реала» является Карло Анчелотти, а главным тренером «Атлетико» - Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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