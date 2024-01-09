Вальверде — о Суперкубке Испании: «Ещё один титул и ещё одно дерби»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Суперкубка Испании с «Атлетико».

— Мы очень взволнованы. Еще один титул и еще одно дерби. Я думаю, что это хорошая игра, чтобы показать, что в этом году мы способны бороться за многие трофеи. Я буду очень рад насладиться еще одной победой в Суперкубке, — цитирует Вальверде Madrid Universal.

В среду, 10 января, «Реал» и «Атлетико» постараются выявить победителя в игре, которая пройдет в Саудовской Аравии. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в прошлом году Суперкубок достался «Барселоне», которая в финале турнира одолела «Реал» (3:1).