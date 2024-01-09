Симеоне: «Нам недостаточно того, что мы видим от де Пауля»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре Родриго де Пауля.

Аргентинский наставник признал, что его соотечественник добился определённого прогресса, однако по-прежнему ждёт от него большего.

«Де Пауль – необыкновенный футболист, у него отлично развито видение игры, он оказывает всё больше влияния в команде, но нам нужно от него больше. Нам недостаточно того, что мы видим сейчас, – нам нужен тот де Пауль, которого мы купили у «Удинезе», – заявил Симеоне в преддверии матча Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

Родриго де Пауль принял участие в 21 поединке «матрасников» в текущем сезоне, отметившись четырьмя ассистами.