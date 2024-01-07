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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суперкомпьютер определил чемпиона этого розыгрыша Ла Лиги

07 Января 2024 • 14:37 Комментировать
Эйбар
...
Атлетик Б
1 4.10 X 3.45 2 1.92
Через 5 ч. 53 мин.

Суперкомпьютер дал прогноз на исход чемпионской гонки нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Данные предоставил портал Opta, который специализируется на статистике.

По прогнозам суперкомпьютера, чемпионский титул Ла Лиги достанется мадридскому «Реалу». Вероятность такого исхода оценивается в 90,5%. Если верить данным, «Жирона», скорее всего, не упустит второе место, на котором располагается сейчас. На третьей строчке финиширует каталонская «Барселона», а последнее место в Лиге чемпионов заберёт «Атлетик» Бильбао.

Напомним, в данный момент мадридский «Реал» делит первое место с «Жироной», опережая в таблице «бело-красных» лишь за счёт лучшей разницы мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Атлетик Бильбао Ла Лига Жирона ещё теги

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