Суперкомпьютер определил чемпиона этого розыгрыша Ла Лиги

Суперкомпьютер дал прогноз на исход чемпионской гонки нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Данные предоставил портал Opta, который специализируется на статистике.

По прогнозам суперкомпьютера, чемпионский титул Ла Лиги достанется мадридскому «Реалу». Вероятность такого исхода оценивается в 90,5%. Если верить данным, «Жирона», скорее всего, не упустит второе место, на котором располагается сейчас. На третьей строчке финиширует каталонская «Барселона», а последнее место в Лиге чемпионов заберёт «Атлетик» Бильбао.

Напомним, в данный момент мадридский «Реал» делит первое место с «Жироной», опережая в таблице «бело-красных» лишь за счёт лучшей разницы мячей.