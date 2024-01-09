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«Рома» нацелилась на игрока «Атлетико»

09 Января 2024 • 03:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.02 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю заинтересовал «Рому».

Римляне уже обратились к «матрасникам» с запросом по 27-летнему игроку, докладывает Football Italia. Клуб Серии А хотел бы арендовать Сёюнджю до конца сезона, однако сделать это будет непросто, поскольку «Атлетико» предпочитает продать турецкого футболиста, и представители Английской премьер-лиги, по слухам, готовы купить его в январе за 20 млн евро.

Судя по всему, «Рома» сможет рассчитывать на подписание экс-защитника «Лестера» лишь в том случае, если остальным желающим не удастся согласовать сделку до последних дней трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
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