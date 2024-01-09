«Рома» нацелилась на игрока «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю заинтересовал «Рому».

Римляне уже обратились к «матрасникам» с запросом по 27-летнему игроку, докладывает Football Italia. Клуб Серии А хотел бы арендовать Сёюнджю до конца сезона, однако сделать это будет непросто, поскольку «Атлетико» предпочитает продать турецкого футболиста, и представители Английской премьер-лиги, по слухам, готовы купить его в январе за 20 млн евро.

Судя по всему, «Рома» сможет рассчитывать на подписание экс-защитника «Лестера» лишь в том случае, если остальным желающим не удастся согласовать сделку до последних дней трансферного окна.