Стало известно, сколько «Барселона» и «Реал» заработают за участие в Суперкубке Испании

Раскрыт доход клубов, которые примут участие в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.

Как утверждает Marca, «Барселона» и «Реал» заработают по шесть миллионов евро. «Атлетико» получит около трех миллионов, а «Осасуна» — чуть больше одного миллиона.

Сообщается, что те команды, которые выйдут в финал турнира, получат еще по одному миллиону евро. Плюс ко всему в копилку победителя Суперкубка сверху капнет еще один миллион евро.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» встретится с «Атлетико» (10 января), а «Барселона» сыграет с «Осасуной» (11 января). Финальный матч запланирован на 14 января.