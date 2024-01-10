​Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

В среду вечером в полуфинале Суперкубка Испании сражаются мадридские «Реал» и «Атлетико». По ходу первого тайма в воротах «сливочных» расписался нападающий «матрасников» Антуан Гризманн.

Теперь Гризманн является лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». На счету француза 174 гола.

В рейтинге лучших снайперов «Атлетико» Антуан Гризманн обошёл Луиса Арагонеса, забившего 173 раза.

Следить за дальнейшим развитием событий в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Стоит сказать, что матч проводится в Саудовской Аравии.