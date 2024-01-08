Стало известно, сможет ли Камавинга сыграть против «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга ранее находился под вопросом на матч Суперкубка Испании против «Атлетико». Француз получил небольшое повреждение в кубковом матче, но если верить журналисту Аранке Родригесу, Камавинга сможет сыграть с «Атлетико».

Напомним, с «матрасниками» «Реал» сыграет в рамках полуфинала Суперкубка Испании 10 января. В другом полуфинале между собой сыграют каталонская «Барселона» и «Осасуна».

Камавинга в этом сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее игрок не был доступен около двух месяцев из-за травмы.