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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сможет ли Камавинга сыграть против «Атлетико»

08 Января 2024 • 15:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 2.03 X 3.55 2 3.60
10.01 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга ранее находился под вопросом на матч Суперкубка Испании против «Атлетико». Француз получил небольшое повреждение в кубковом матче, но если верить журналисту Аранке Родригесу, Камавинга сможет сыграть с «Атлетико».

Напомним, с «матрасниками» «Реал» сыграет в рамках полуфинала Суперкубка Испании 10 января. В другом полуфинале между собой сыграют каталонская «Барселона» и «Осасуна».

Камавинга в этом сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее игрок не был доступен около двух месяцев из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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