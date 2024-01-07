Анчелотти рассказал, смог ли Камавинга избежать травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга только вчера вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил около двух месяцев. В матче Кубка Испании против «Арандины» футболист был заменён на 59-й минуте из-за подозрений о новой травме.

«Камавинга получил ушиб спины, но с ним всё в порядке. Ферлан Менди тоже вернётся и примет участие в следующих играх», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

21-летний Камавинга проводит третий сезон в составе мадридского «Реала». «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость француза в 90 миллионов евро.