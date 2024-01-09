Тчуамени: «Вальверде — невероятный игрок»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился комментарием о своём одноклубнике Федерико Вальверде.

«Для меня Федерико Вальверде — невероятный игрок. Это уникальный футболист. Играть с ним — одно удовольствие», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone.

В нынешнем сезоне 25-летний Вальверде появился на поле в 26 поединках во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Завтра, 10 января, «Реал» примет на своем поле «Атлетико» в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании. Старт встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.