«Барселона» нашла спонсора, который будет платить 100 миллионов евро в год

По всей видимости, руководство «Барселоны» все же нашло выход из кризисной ситуации. Каталонцы намерены благодаря своей репутации привлечь новых крупных инвесторов, которые и помогут им решить финансовые проблемы.

Так, уже сейчас клуб ведет переговоры с компанией из Саудовской Аравии, которая готова стать спонсором и платить 100 миллионов евро ежегодно. Отмечается, что предполагаемые партнеры косвенно связаны с властью своей страны.

При этом, стороны пока не решили разногласия, которые могут помешать заключению договора, сообщает Mundo Deportivo. Вполне вероятно, что арабские инвесторы станут титульным спонсором, так как действующий контракт «сине-гранатовых» с Rakuten рассчитан до лета следующего года.

К слову, вчера стало известно, что новый наставник команды Хави получит зимой на трансферы лишь 10 миллионов евро.