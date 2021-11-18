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Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле пропустил больше половины матчей с момента перехода в «Барселону»

18 Ноября 2021 • 17:18 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1.38 4.75 8.50
20.11 23:00

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, которого каталонцы в свое время приобрели за 120 миллионов евро, принял участие лишь в 49,6% матчей команды с момента своего трансфера. Большую часть времени француз пропустил из-за травм, находившись в лазарете.

Подобными статистическими показателями поделился портал Opta, приведя конкретные цифры – Дембеле выходил на поле в 119 поединках из сыгранных «сине-гранатовыми» 240. Примечательно, что в этих встречах вингер отметился 50 результативными действиями, записав на свой счет 30 голов и 20 ассистов.

Стоит отметить, что недавно появилась информации о якобы желании новоиспеченного главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса сделать Дембеле ключевым исполнителем в своих тактических построениях.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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