«Барселона» осталась без спортивного директора, им может стать Пуйоль

В «Барселоне» продолжается кадровая революция. Вслед за перестановкой на тренерском мостике команды, где Хави заменил Рональда Кумана, будет рокировка на посту спортивного директора.

Как сообщает официальный сайт «сине-гранатовых», Рамон Планес договорился с клубом о досрочном прекращении сотрудничества и покинул пост до запланированного срока (30 июня 2022 года). «Барселона» в заявлении поблагодарила Планеса за двухлетнюю работу на своей должности.

Ранее СМИ сообщали, что новым спортивным директором «Барселоны» может стать Карлес Пуйоль, который играл рядом с Хави в легендарном составе команды.