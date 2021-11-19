Эрик Гарсия: «В прошлом году «Барселона» тоже плохо стартовала, а потом едва не выиграла Ла Лигу»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, перебравшийся недавно из «Манчестер Сити», дал обширное интервью местной прессе, в котором поговорил о своих личных планах, а также о целях клуба.

Игрок заверил, что каталонцы по-прежнему намерены бороться за все трофеи в текущем сезоне. По его словам, не должен смущать даже тот факт, что «сине-гранатовые» отстали от лидеров чемпионата, разместившись в середине турнирной таблицы.

«В прошлом году «Барселона» тоже плохо стартовала, набрав где-то 17 очков на начальном отрезке, если я правильно помню. А потом она чуть было не выиграла Ла Лигу», - привел Гарсия в пример минувший розыгрыш испанского первенства в разговоре со Sport.es.