Симеоне уверен, что Хави выведет «Барселону» на прежний уровень

Уже в понедельник Хави Эрнандес будет представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что испанец сможет исправить ситуацию в каталонском клубе.

«Он передаст команде тот стиль, к которому он привык, будучи игроком. Хави оказался там, где его любят и ждут, а это порой очень сильно помогает. Уверен, он знает, что нужно делать Мне приятно, что выдающиеся бывшие футболисты в последствии становятся тренерами, ведь они лучше понимают кухню изнутри», - приводит слова Симеоне испанское издание AS.

Добавим, что сегодня, 6-го ноября, «сине-гранатовые» проводили свой последний матч под руководством Серхи Бархуана, в котором упустили преимущество над «Сельтой» в три мяча.