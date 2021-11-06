Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 324 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне уверен, что Хави выведет «Барселону» на прежний уровень

06 Ноября 2021 • 21:37 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
20.11 23:00

Уже в понедельник Хави Эрнандес будет представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что испанец сможет исправить ситуацию в каталонском клубе.

«Он передаст команде тот стиль, к которому он привык, будучи игроком. Хави оказался там, где его любят и ждут, а это порой очень сильно помогает. Уверен, он знает, что нужно делать Мне приятно, что выдающиеся бывшие футболисты в последствии становятся тренерами, ведь они лучше понимают кухню изнутри», - приводит слова Симеоне испанское издание AS.

Добавим, что сегодня, 6-го ноября, «сине-гранатовые» проводили свой последний матч под руководством Серхи Бархуана, в котором упустили преимущество над «Сельтой» в три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эспаньол 2:0 Гранада
окончен Сельта 3:3 Барселона
Идет 75 минута Алавес 0:1 Леванте
06.11  23:00 Реал Мадрид ... Райо Вальекано 1.43 5.2 7
07.11  16:00 Вильярреал ... Хетафе 1.61 3.85 6.4
07.11  18:15 Валенсия ... Атлетико М 4.4 3.45 1.92
07.11  20:30 Осасуна ... Реал Сосьедад 2.9 3.25 2.6
07.11  20:30 Мальорка ... Эльче 1.94 3.3 4.5
07.11  23:00 Бетис ... Севилья 2.95 3.2 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
22:00 · Испания. Ла Лига
Коутиньо не захотел выходить на замену в матче против «Сельты», проигнорировав просьбы тренеров
21:37 · Испания. Ла Лига
Симеоне уверен, что Хави выведет «Барселону» на прежний уровень
21:18 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» назвал причину упущенной победы над «Сельтой» 1
20:32 · Испания. Ла Лига
До матча с «Сельтой» «Барселона» выиграла 276 поединков кряду, в которых вела в три мяча
20:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча 23
19:22 · Испания. Ла Лига
Фати снова травмировался в игре за «Барселону»
18:53 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги предполагает, что «Барселона» попыталась скрыть некоторые данные в своей финансовой отчётности
17:58 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» прервал беспроигрышную серию «Гранады»
17:57 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле не хочет покидать «Барселону»
17:48 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона» - 3:3 (закончен) 15
16:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Винисиусу с клаузулой 1 млрд евро 1
14:15 · Испания. Ла Лига
Иньеста прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»
14:08 · Испания. Ла Лига
Пуйоль отреагировал на возвращение Хави в «Барселону» 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к болельщикам «Барселоны» 1
13:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Агуэро в Китае
Все новости
Рекомендуем