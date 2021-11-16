​Пике прокомментировал информацию о том, что Хави запретил ему идти на ток-шоу

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что новоиспечённый главный тренер «Барселоны» Хави запретил Херарду Пике идти на ток-шоу El Hormiguero, которое будет посвящено теннисному Кубку Дэвиса.

Сам Пике информацию о запрете со стороны Хави отрицает. Футболист «Барселоны» сказал, что он сам отменил своё интервью, и что главный тренер об этом даже не знает.

«СМИ придумывают новости, которые люди будут читать», - посетовал Пике во время эфира в Twitch с журналистом Ибаем Льяносом.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 20 ноября против «Эспаньола». Это будет тренерский дебют Хави на «Камп Ноу».