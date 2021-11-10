Если Дембеле подпишет новый контракт с «Барселоной», то его зарплата будет зависеть от игрового времени

После того, как Хави Эрнандес изъявил желание оставить в «Барселоне» вингера Усмана Дембеле, местным журналистам удалось узнать, на каких условиях клуб может переподписать с французом контракт.

Сообщается, что каталонцы предложат футболисту уникальное соглашение. Согласно источнику Diario Sport, теперь заработная плата Дембеле будет зависеть от количества сыгранных матчей.

Таким образом, в трудовом договоре с игроком будут прописаны несколько пунктов о бонусах, но при этом фиксированная заработная плата будет существенно урезана. Дембеле сможет получать даже больше, чем было до этого, но если только он будет регулярно выступать за основную команду.