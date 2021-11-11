По всей видимости, новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес понимает, что ему не удастся вернуть команду на прежний уровень с имеющимися сейчас ресурсами. Испанский специалист уже начинает строить планы на будущее, рассматривая возможность подписания новых игроков.

Как свидетельствует издание Mundo Deportivo, наставник сообщил руководству каталонцев, что он хотел бы видеть в своем составе двух представителей сборной Испании. Речь идет об атакующих полузащитниках Дани Ольмо и Ферране Торресе, которые выступают за «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» соответственно.

Однако, пока неизвестно, как клуб собирается выходить из финансового кризиса, чтобы позволить себе такие дорогостоящие переходы. Согласно источнику, каждый из футболистов оценивается в более, чем 50 миллионов евро.