У Педри очередной рецидив травмы

Открытие прошлого сезона, полузащитник «Барселоны» Педри провёл 73 матча, собрал массу индивидуальных наград и отказался от летнего отпуска. Не исключено, что такой сумасшедший график юного игрока привел в итоге к травме. В матче с «Баварией» в Лиге чемпионов Педри повредил четырехглавую мышцу левой ноги. Казалось, что он восстановился после травмы, но 25 октября стало известно, что случился рецидив. Испанец вернулся в общую группу и готовился к игре с «Эспаньолом» в субботу, но в итоге вынужден будет лечиться еще месяц из-за очередной травмы четырехглавой мышцы. Об этом сообщает ССМА.

18-летний футболист в текущем сезоне провел всего четыре матча.